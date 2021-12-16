Драчёв — об итогах спринта в Анси: приятно смотреть! Но финишный круг немного проваливают

Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказался о результатах женского спринта на этапе Кубка мира в Анси (Франция). Пять из шести российских биатлонисток попали в топ-25 по итогам гонки.

«Приятно смотреть! И стрельба наладилась, и ход. Резцова — очень хорошо, да и Миронова с Казакевич. Надежды на восстановление состава в полном объёме есть. Мне понравилось сегодняшнее выступление девушек: и борьба есть, и работать могут, и стрельба налаживается. Конечно, финишный круг немного проваливают. Надо восстанавливать девочек после нагрузок. А так — молодцы!» — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) завершился женский спринт на дистанции 7,5 км. Победу в нём одержала представительница Норвегии Марте Рёйселанд.

Второе место осталось за Анаис Бескон из Франции, тройку сильнейших замкнула представительница Швеции Эльвира Эберг.

Лучшей из россиянок стала Кристина Резцова. Она заняла пятое место, допустив один промах.