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Кристина Резцова показала лучший результат в карьере в личных гонках Кубка мира

Кристина Резцова показала лучший результат в карьере в личных гонках Кубка мира
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Российская биатлонистка Кристина Резцова показала лучший результат в карьере, финишировав на пятой позиции в спринте на этапе Кубка мира в Анси (Франция).

До этого высшим результатом Резцовой на Кубке мира было 8-е место в индивидуальной гонке на первом этапе первенства в Эстерсунде (Швеция). Тогда Кристина отстала от чешки Маркеты Давидовой, победительницы гонки, на 2 минуты 27,7 секунды.

Напомним, сегодня, 16 декабря, на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) завершился женский спринт на дистанции 7,5 км. Победу в нём одержала представительница Норвегии Марте Рёйселанд.

Второе место осталось за Анаис Бескон из Франции, тройку сильнейших замкнула представительница Швеции Эльвира Эберг.

Лучшей из россиянок стала Кристина Резцова. Она заняла пятое место, допустив один промах.

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