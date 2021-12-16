Светлана Миронова: рассчитываю, что после праздников верну свою скорость

Российская биатлонистка Светлана Миронова подвела итог выступления в спринтерской гонке с двумя огневыми рубежами на этапе Кубка мира в Анси (Франция).

Миронова с одним промахом заняла 21-е место, уступив победительнице, норвежской биатлонистке Марте Рёйселанд, более минуты. Миронова показала третий результат из шести спортсменок российской команды.

«В целом гонка неплохая, но это, конечно, не мои ноги, не моё состояние. Я могу лучше и хочу лучше выступать, но до нового года уже не смогу улучшить состояние. Рассчитываю, что после праздников верну свою скорость и даже улучшу её по сравнению с прошлым сезоном. Очень на это надеюсь и буду показывать крутые результаты.

Очень хотела бы пробежать две гонки в 2021-м. Подсчётами не занималась, но понимала, что нужно быть в спринте в топ-6. Это был бы гарантированный масс-старт, или показать хороший результат в пасьюте», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».