Стали известны стартовые номера российских биатлонистов в спринте на этапе КМ в Анси

Опубликован старт-лист мужской спринтерской гонки, которая пройдёт в Анси (Франция) в рамках четвёртого этапа Кубка мира – 2021/2022. В спринте примут участие шесть российских биатлонистов: Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Василий Томшин, Карим Халили, Александр Поварницын и Даниил Серохвостов. Начало гонки запланировано на 16:15 мск.

Старт-лист. 4-й этап Кубка мира. Анси. Спринт. Мужчины.

3. Антон Смольский (Беларусь)

5. Эдуард Латыпов (Россия)

7. Йоханнес Бё (Норвегия)

10. Тарьей Бё (Норвегия)

13. Тимофей Лапшин (Южная Корея)

15. Александр Логинов (Россия)

20. Мартин Понсилуома (Швеция)

22. Василий Томшин (Россия)

23. Кентен Фийон Майе (Франция)

28. Себастиан Самуэльссон (Швеция)

37. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия)

39. Эмильен Жаклен (Франция)

55. Стурла Холм Легрейд (Норвегия)

67. Саид Каримулла Халили (Россия)

95. Александр Поварницын (Россия)

111. Даниил Серохвостов (Россия)