Награждение Максима Цветкова на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе. Фото

Чемпион мира 2017 года в эстафете, чемпион Европы 2014 года в гонке преследования 29-летний российский биатлонист Максим Цветков успешно вернулся на официальные международные старты.

В индивидуальной гонке на третьем этапе Кубка IBU в Обертиллиахе (Австрия), которая стала для него первым международным стартом за три года, Цветков показал третий результат.

Победу одержал немец Давид Цобель, допустивший один промах. Вторым стал итальянец Доминик Виндиш, дважды ошибшийся в стрельбе. В борьбе за бронзу Цветков опередил товарища по сборной России Антона Бабикова. Оба прибавили к своему результату по две штрафные минуты, но Цветков был быстрее на лыжне.

Фото награждения можно посмотреть на странице IBU Cup Biathlon в «Твиттере».