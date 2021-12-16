Марте Рёйселанд: не думала о победе, просто наслаждалась атмосферой на стадионе

Победительница спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Анси (Франция), норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд прокомментировала свой результат. Спортсменка не допустила промахов на двух огневых рубежах.

«Считаю, моя гонка была очень хорошей, особенно это касается стрельбы. Я была очень сосредоточена, закрыла 10 мишеней. Я не в идеальной форме, но этого было достаточно для сегодняшней победы. Мне удалось провести хорошую гонку по ходу и по стрельбе.



Прошлый сезон был для меня непростым, но я многому научилась. В этом сезоне я решила, что буду наслаждаться каждой гонкой, просто буду работать на максимуме, не думая о результатах и прочем. Сегодня не думала о победе, а просто наслаждалась атмосферой на стадионе. Было весело выступать. Вот на этом я и сосредоточилась. Думаю, это было правильно.



Конечно, главные старты сезона будут на Олимпиаде. Моя основная цель — подойти наилучшим образом к Пекину, и на каждую гонку я смотрю сейчас как на подготовительную. Может, поэтому я так спокойна и ни о чём больше не думаю между гонками. Понятно, что в любой гонке хочется побеждать. Завтра у меня будет простой день, я просто расслаблюсь. Может, немного побегаю классикой по этой красивой трассе. Надеюсь хорошо выступить до конца недели. Знаю, что меня ждёт непростое соперничество с Бескон и Эльвирой. Думаю, это будет хорошее зрелище для болельщиков», — сказала Рёйселанд на пресс-конференции.