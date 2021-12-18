Текстовая онлайн-трансляция женской гонки преследования на этапе Кубка мира в Анси

Сегодня, 18 декабря, на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) состоится женская гонка преследования на 10 км с четырьмя огневыми рубежами. Старт запланирован на 15:00 мск.



Первой на дистанцию отправится победительница спринта, представительница Норвегии Марте Рёйселанд. Спустя 15 секунд стартует француженка Анаис Бескон, затем в борьбу вступит шведка Эльвира Эберг (+0.16).



Участие в гонке примут пять россиянок: Кристина Резцова стартует 5-й (+0.27), Ирина Казакевич — 17-й (+1.03), Светлана Миронова — 21-й (+1.05), Ульяна Нигматуллина — 23-й (+1.06), Валерия Васнецова — 24-й (+1.07).



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция женской гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Анси.

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