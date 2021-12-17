Текстовая онлайн-трансляция мужского спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Анси

Сегодня, 17 декабря, на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) состоится мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами. Старт запланирован на 16:15 мск.



Первым из россиян в гонку отправится Эдуард Латыпов, получивший 7-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Василий Томшин (25-й), Александр Логинов (37-й), Карим Халили (45-й), Александр Поварницын (94-й) и Даниил Серохвостов (95-й).



Лидер общего зачёта Кубка мира, швед Себастиан Самуэльссон выйдет на старт 16-м. Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса», норвежец Йоханнес Бё стартует 12-м.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Анси.