Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Текстовая онлайн-трансляция мужского спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Анси

Текстовая онлайн-трансляция мужского спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Анси
Комментарии

Сегодня, 17 декабря, на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) состоится мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами. Старт запланирован на 16:15 мск.

Первым из россиян в гонку отправится Эдуард Латыпов, получивший 7-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Василий Томшин (25-й), Александр Логинов (37-й), Карим Халили (45-й), Александр Поварницын (94-й) и Даниил Серохвостов (95-й).

Лидер общего зачёта Кубка мира, швед Себастиан Самуэльссон выйдет на старт 16-м. Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса», норвежец Йоханнес Бё стартует 12-м.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Анси.

Расписание гонок Кубка мира по биатлону 2021-2022
Латыпов опережает Йоханнеса Бё в зачёте Кубка мира. Есть ли у Эдуарда шансы на «Глобус»? Латыпов опережает Йоханнеса Бё в зачёте Кубка мира. Есть ли у Эдуарда шансы на «Глобус»?
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021