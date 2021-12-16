Бескон — о серебре в спринте: удивляют мои результаты, давно не показывала такой уровень

Французская биатлонистка Анаис Бескон, завоевавшая серебро в женской спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Анси, высказалась о своём результате.

«Вчера я немного переживала из-за того, что нас ждёт непривычная атмосфера на стадионе. Знаю, что здесь болеют очень громко. Иногда это может тебя отвлекать, тем более два года мы выступали без зрителей у трассы и на стрельбище. Но я из тех, кто питается этой позитивной атмосферой. Даже во время разминки, когда я чувствовала себя не очень, поскольку немного приболела, мне очень помогли трибуны.

Когда ты не ждёшь от себя многого, это может быть даже хорошо. Выходишь на трассу и думаешь: «Так, я просто постараюсь показать всё, что в моих силах». Честно говоря, удивилась, когда после старта тренеры сказали мне: «Всё хорошо, ты высоко, продолжай в том же духе». Да, я удивилась, но подумала: «Ну хорошо, пусть так. Особых иллюзий не питай, просто иди дальше. А там будет видно». Очень-очень обрадовалось после заключительного выстрела. И дальше попыталась прийти на финиш как можно быстрее.

Меня удивляют мои результаты в этом сезоне. Я давно уже не показывала такой высокий уровень. Это хорошо, но это не конечная точка маршрута. Это только начало сезона, и нам ещё предстоит очень многое сделать. Конечно, цель — это показать себя хорошо на Олимпиаде в феврале. Но гонок впереди много. Надо сначала завершить уик-энд, этот год, а потом посмотрим.

Несколько лет назад я была из тех, кому не нравились дни отдыха между гонками. Мне нравилось выступать на следующий день. Но сейчас — видимо, дело в возрасте — мне нужно больше времени на отдых. Может, я просто очень рада достигнутым сегодня результатам и хочу продлить это чувство ещё на один день. Очень здорово быть с медалью, хочу ещё один день порадоваться этому успеху перед новой гонкой», — сказала Бескон на пресс-конференции после гонки.