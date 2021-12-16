Видеообзор спринта в Анси, в котором Кристина Резцова заняла 5-е место

Сегодня, 16 декабря, в Анси (Франция) состоялась женская спринтерская гонка в рамках четвёртого этапа Кубка мира по биатлону. Победу в нём одержала представительница Норвегии Марте Рёйселанд. Это золото стало для Марты третьим в личных гонках нынешнего сезона. Второе место осталось за Анаис Бескон из Франции, тройку сильнейших замкнула шведка Эльвира Эберг.
Права на видео принадлежат IBU. Видео можно посмотреть на YouTube-канале IBU TV.
Лучший результат среди россиянок показала Кристина Резцова, занявшая 5-е место. Она преодолела два огневых рубежа с одним промахом.
18 декабря в 15:00 мск стартует женская гонка преследования. Отметим, что в неё попали пятеро российских биатлонисток: Кристина Резцова, Ирина Казакевич, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова и Валерия Васнецова.
- 16 декабря 2021
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