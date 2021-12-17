Елена Пидгрушная: в спринте у меня возникли проблемы со здоровьем, связанные с питанием

Олимпийская чемпионка 2014 года в эстафете, чемпионка мира 2013 года в спринте украинская биатлонистка Елена Пидгрушная оценила выступление в спринте на этапе Кубка мира в Анси. Она заняла 18-е место, не совершив ни одного промаха.
«Настроение после Хохфильцена нормальное. Ждали большего тепла – здесь достаточно прохладно, но вполне комфортно и безветренно, нет сильного солнца. В общем, хорошие погодные условия. Сложно было стрелять на «ноль», потому что и в Хохфильцене было четыре нуля, и на тренировках чисто стреляла, после этого мне не хотелось совершать промахи в спринте, поэтому работала и боролась за каждый выстрел.
В ходе гонки возникли определённые проблемы со здоровьем, связанные с питанием. Домучила этот старт, тяжело было. Всю дистанцию было сложно, почему-то сильно задыхалась сегодня. Может, перепады высоты… Не знаю почему, бывает», — цитирует Пидгрушную Biathlon.com.ua.
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