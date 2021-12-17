Ирина Казакевич объяснила, почему промахнулась последним выстрелом на «стойке» в спринте
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Биатлонистка сборной России Ирина Казакевич объяснила, почему допустила один промах в стрельбе стоя в спринте на этапе Кубка мира в Анси (Франция). Этот промах стал для Казакевич единственным, спортсменка заняла 17-е место.
По словам Казакевич, она промахнулась потому, что поторопилась.
«Наверное, поторопилась. Видимо, какая- то шальная мысль сорвала мне последний выстрел (смеётся). Подумала, какая молодец, отработала чисто.
Первые четыре выстрела были очень тщательными, точными. Как сказали потом тренеры, выстрелы были уверенными, не габаритными. А последний поторопилась и, грубо говоря, стрельнула между мишенями… Сверху не довела прицел и пальнула…» — приводит её слова Metaratings.
Расписание гонок Кубка мира по биатлону 2021-2022.
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