Ирина Казакевич объяснила, почему промахнулась последним выстрелом на «стойке» в спринте

Биатлонистка сборной России Ирина Казакевич объяснила, почему допустила один промах в стрельбе стоя в спринте на этапе Кубка мира в Анси (Франция). Этот промах стал для Казакевич единственным, спортсменка заняла 17-е место.

По словам Казакевич, она промахнулась потому, что поторопилась.

«Наверное, поторопилась. Видимо, какая- то шальная мысль сорвала мне последний выстрел (смеётся). Подумала, какая молодец, отработала чисто.

Первые четыре выстрела были очень тщательными, точными. Как сказали потом тренеры, выстрелы были уверенными, не габаритными. А последний поторопилась и, грубо говоря, стрельнула между мишенями… Сверху не довела прицел и пальнула…» — приводит её слова Metaratings.

Расписание гонок Кубка мира по биатлону 2021-2022.



