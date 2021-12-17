Дмитрий Губерниев: Гараничев и Елисеев еле ноги передвигают. Зачем они на Кубке мира?

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о биатлонистах Евгении Гараничеве и Матвее Елисееве. Елисеев занял 16-е место в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе (Австрия), Гараничев стал 21-м.

По мнению Губерниева, тренеры сборной России поступили правильно, исключив Гараничева и Елисеева из состава команды на этапы Кубка мира и отправив их на Кубок IBU.

«Хочу задать несколько вопросов нашим тренерам по биатлону. То, что творят Гараничев и Елисеев… Тренеры, научная группа — они не видели, что спортсмены не готовы не только на Кубке мира бегать, но даже на уровне Кубка IBU? Зачем их привозить на Кубок мира? Гараничев не прошёл ни одной контрольной гонки.

На что надеялись тренерский штаб и СБР, когда привозили неготовых спортсменов на Кубок мира? Они показывают уровень Кубка России. Не видно на тренировках, что они еле ноги передвигают?» — цитирует Губерниева «РИА Новости Спорт».

Расписание гонок Кубка мира по биатлону 2021-2022.