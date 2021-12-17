Динара Алимбекова: ещё находясь на гоночном круге, я понимала, как стреляют француженки

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова оценила атмосферу, в которой прошла спринтерская гонка на четвёртом этапе Кубка мира в Анси (Франция). Спортсменка заняла шестое место.

«Болельщиков очень много, и это замечательно! Причём есть интересные моменты. Находясь на гоночном круге, я понимала, как стреляют в эти секунды французские биатлонистки. Зрители кричали, поддерживали своих спортсменок так, что всё становилось понятно. Мне болельщики не мешают! Наоборот, я получаю удовольствие. Очень здорово, например, было выходить на цветочную церемонию. Так что в Ле Гран-Борнане состоялось возвращение в те замечательные биатлонные реалии, которые радовали нас до пандемии», — приводит слова Алимбековой телеграм-канал «Референт Рая».

Победу в спринте одержала представительница Норвегии Марте Рёйселанд.