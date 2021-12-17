Тириль Экхофф снялась с этапа Кубка мира в Анси

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф объявила, что не выступит в оставшихся гонках этапа Кубка мира в Анси (Франция). Вчера, 16 декабря, состоялся женский спринт, в котором Экхофф, допустившая один промах, заняла лишь 11-е место.
«К сожалению, я возвращаюсь домой из Ле-Гран-Борнана. Мой организм функционировал не совсем оптимально, и потому я еду домой, чтобы восстановить форму. Я хочу быть максимально готовой к тому, что ожидает нас этой зимой. Желаю удачи сборной Норвегии», — написала Экхофф в своём «инстаграме».
Напомним, победу в спринте одержала представительница Норвегии Марте Рёйселанд. Второе место осталось за Анаис Бескон из Франции. Тройку сильнейших замкнула представительница Швеции Эльвира Эберг.
Расписание гонок Кубка мира по биатлону 2021-2022.
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