Российскую сборную дисквалифицировали в смешанной эстафете на этапе юниорского кубка IBU

Сборная России была дисквалифицирована в смешанной эстафете на этапе юниорского кубка IBU в Мартелле (Италия), сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России. Причиной дисквалификации стало использование большего количества дополнительных патронов, чем это разрешалось правилами.



Ошибку во время эстафеты на втором этапе допустила Кира Дюжева. Россияне завершили гонку на пятом месте, но их в итоге дисквалифицировали. Дюжева использовала четыре патрона вместо трёх.



В состав команды входили Амина Иванова, Кира Дюжева, Алексей Зубарёв и Алексей Ковалёв.



Гонку выиграла сборная Германии. Второе место заняла Италия, а третье —Чехия.