Норвежскому спортсмену вручили кружку за победу. Бё и Легрейд выразили возмущение
Поделиться
Норвежские биатлонисты Йоханнес Бё и Стурла Холм Легрейд выразили негодование в связи с тем, что паралимпийцу Йесперу Салтвику Педерсену вручили в подарок чашку для чая. В Норвегии Педерсену сделали такой подарок после победы на Кубке мира.
Странный приз вызвал негодование среди многих спортсменов. В стороне не остались и биатлонисты.
«Нужно говорить об этом. Особенно после того, как ему в прошлом году подарили кусок сыра. Если бы это было в нашем виде спорта, я бы требовал лучших призов. Чашка — апогей этой ситуации», — цитирует Йоханнеса Бё NRK.
«Если только эта чашка не стоит, как кусок золота, то нужно было делать другой приз и награду», — добавил Стурла Холм Легрейд.
Многие норвежские спортсмены назвали такой подарок «позорным».
Комментарии
- 17 декабря 2021
-
16:40
-
16:09
-
15:27
-
13:11
-
13:00
-
12:56
-
11:24
-
11:00
-
10:26
-
10:05
-
09:16
-
08:52
-
08:34
- 16 декабря 2021
-
23:00
-
22:51
-
22:00
-
21:42
-
21:32
-
20:56
-
20:50
-
20:16
-
20:05
-
19:32
-
19:29
-
19:23
-
19:18
-
19:14
-
19:03
-
18:55
-
18:43
-
18:32
-
18:12
-
18:08
-
18:01
-
18:01
Партнерский контент