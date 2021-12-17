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Норвежскому спортсмену вручили кружку за победу. Бё и Легрейд выразили возмущение

Норвежскому спортсмену вручили кружку за победу. Бё и Легрейд выразили возмущение
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Норвежские биатлонисты Йоханнес Бё и Стурла Холм Легрейд выразили негодование в связи с тем, что паралимпийцу Йесперу Салтвику Педерсену вручили в подарок чашку для чая. В Норвегии Педерсену сделали такой подарок после победы на Кубке мира.

Странный приз вызвал негодование среди многих спортсменов. В стороне не остались и биатлонисты.

«Нужно говорить об этом. Особенно после того, как ему в прошлом году подарили кусок сыра. Если бы это было в нашем виде спорта, я бы требовал лучших призов. Чашка — апогей этой ситуации», — цитирует Йоханнеса Бё NRK.

«Если только эта чашка не стоит, как кусок золота, то нужно было делать другой приз и награду», — добавил Стурла Холм Легрейд.

Многие норвежские спортсмены назвали такой подарок «позорным».

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