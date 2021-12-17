Латыпов завоевал серебро в спринте на этапе Кубка мира в Анси, уступив только Йоханнесу Бё

На четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) завершился мужской спринт на дистанции 10 км. Победу в нём одержал представитель Норвегии Йоханнес Бё. Это золото стало для него первым в текущем сезоне Кубка мира.

Второе место осталось за россиянином Эдуардом Латыповым, тройку сильнейших замкнул норвежец Филип Фьельд Андерсен.

Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Анси (Франция)

Мужчины. Спринт, 10 км

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 23:30,3 (0 промахов)

2. Эдуард Латыпов (Россия) – отставание 7,2 (0)

3. Филип Фьельд Андерсен (Норвегия) +18,2 (0)

4. Кентен Фийон Майе (Франция) +21,2 (1)

5. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +24,5 (0)

6. Антон Смольский (Беларусь) +26,5 (0)

...11. Саид Каримулла Халили (Россия) +48,2 (1)

12. Александр Логинов (Россия) +49,1 (1)

14. Александр Поварницын (Россия) +52,3 (0)

18. Даниил Серохвостов (Россия) +58,8 (1)

25. Василий Томшин (Россия) +1:14,2 (1).