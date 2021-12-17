Василий Томшин — об ошибках в спринте в Анси: уверенность перешла в самоуверенность

Российский биатлонист Василий Томшин прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Анси (Франция).

Томшин допустил один промах на двух огневых рубежах и отстал от победителя, норвежца Йоханнеса Бё, на 1 минуту 14 секунд.

«Есть одно «но», над ним я буду работать в следующей гонке. Я был уверен, что всё будет круто в гонке, и эта уверенность перешла в самоуверенность. Наконец-то я почувствовал эту атмосферу Кубка мира. Здесь классные трибуны, много зрителей – мне это очень понравилось. Бежалось хорошо, очень быстрая гонка. Клёвые эмоции», — сказал Томшин в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что серебряным призёром гонки стал россиянин Эдуард Латыпов, который принёс России первую медаль в личных гонках в сезоне-2021/2022.