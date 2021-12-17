Васильев: Латыпова пока рано называть лидером. Пусть лучше на Олимпиаде медаль зацепит

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев подвёл итоги спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Анси. Серебряным призёром стал россиянин Эдуард Латыпов – это первая медаль России в личных гонках в сезоне-2021/2022.



«Сегодня очень симпатичная картинка, кучная. Видно, что финиш у всех хороший, только Поварницын загрустил. Оптимизм не пропадал при мужчинах. От старта к старту прибавляют. Причём провалов в стрельбе не было — никто больше круга не намотал.



Латыпова пока рано называть постоянным лидером. Будет им, когда в нескольких гонках попадёт на пьедестал. А ещё лучше, если на Олимпиаде медаль зацепит. Эдика всегда высоко котировал, от него всегда ожидал прорыва. Он подтверждает свой статус. Всё очень сильно радует. Самое главное, повторюсь, что стрельба отличная», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.