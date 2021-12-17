Хованцев: отличный день для нашей мужской сборной в спринте, полоса невезений кончилась!

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев прокомментировал результаты мужского спринта на дистанции 10 км в Анси (Франция).

«Полоса невезений закончилась! Логинов и Латыпов и раньше были близки к подиуму, сегодня это свершилось, идеальная стрельба помогла. Сегодня были близки очень многие из наших. Йоханнес отработал «стойку» просто очень быстро, он рисковал и попадал. Остальные тоже молодцы, для мужской команды сегодня отличный день в спринте! Надо отдать должное и сервис-бригаде, без хороших лыж не было бы такой гонки. Серохвостов — наше будущее, хотя он и сейчас показывает отличный результат. Это бесспорно. Подготовка к Олимпиаде идёт, учитывая перерыв между этапами, можно легко восстановиться и на хорошем уровне выйти к Пекину», — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.