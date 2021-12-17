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Латыпов завоевал свою первую медаль в спринте на этапах Кубка мира

Латыпов завоевал свою первую медаль в спринте на этапах Кубка мира
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Российский биатлонист Эдуард Латыпов завоевал свою первую медаль в спринте на этапах Кубка мира. Латыпов стал вторым в сегодняшней спринтерской гонке в Анси, уступив лишь норвежцу Йоханнесу Бё.

До этого Латыпов никогда не заезжал на пьедестал в спринте. Его единственной медалью в личных гонках было серебро масс-старта, которое Эдуард завоевал 21 марта 2021 года в Эстерсунде.

Отметим, в текущем сезоне Латыпов останавливался в шаге от пьедестала в спринте. Это случилось в гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде 2 декабря.

Напомним, на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) завершился мужской спринт на дистанции 10 км. Победу в нём одержал представитель Норвегии Йоханнес Бё. Второе место осталось за россиянином Эдуардом Латыповым, тройку сильнейших замкнул норвежец Филип Фьельд Андерсен.

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