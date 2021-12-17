Драчёв — о результатах спринта: великолепно! Приближаемся к мировым лидерам

Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказался о результатах мужского спринта на дистанции 10 км в Анси (Франция).

«Хорошая гонка для всех. Практически вся команда попала в 20-ку. Великолепный результат: хорошая стрельба, ход. Уверенная работа по всем компонентам. Приближаемся к мировым лидерам. Латыпов не удивил, он ещё в 2020 году хорошо работал, потом были возможности. В сегодняшней гонке французы практически все со штрафом, шведы тоже. Сейчас стрельбище идеальное, ветра нет. Конечно, надо работать только на ноль — не все лидеры так сработали. Для нас это хорошо», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Второе место в этой гонке осталось за россиянином Эдуардом Латыповым.