Драчёв — о результатах спринта: великолепно! Приближаемся к мировым лидерам
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Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказался о результатах мужского спринта на дистанции 10 км в Анси (Франция).
«Хорошая гонка для всех. Практически вся команда попала в 20-ку. Великолепный результат: хорошая стрельба, ход. Уверенная работа по всем компонентам. Приближаемся к мировым лидерам. Латыпов не удивил, он ещё в 2020 году хорошо работал, потом были возможности. В сегодняшней гонке французы практически все со штрафом, шведы тоже. Сейчас стрельбище идеальное, ветра нет. Конечно, надо работать только на ноль — не все лидеры так сработали. Для нас это хорошо», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Второе место в этой гонке осталось за россиянином Эдуардом Латыповым.
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