Норвежец Андерсен завоевал первую медаль в пятой гонке на этапах Кубка мира

Норвежский биатлонист Филип Фьельд Андерсен завоевал свою первую медаль на этапах Кубка мира. Сегодня, 17 декабря, спортсмен стал третьим в спринте, уступив Йоханнесу Бё и Эдуарду Латыпову.

Андерсен финишировал с отставанием в 18,2 секунды от лидера и не допустил ни одного промаха.

До бронзы в спринте лучшим результатом Андерсена было 9-е место в спринте на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Тогда Филип уступил победителю гонки Себастиану Самуэльссону 49,1 секунды, отстреляв без промахов.

В остальных личных гонках Андресен не попадал даже в топ-30.

Напомним, на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) завершился мужской спринт на дистанции 10 км. Победу в нём одержал представитель Норвегии Йоханнес Бё.

Второе место осталось за россиянином Эдуардом Латыповым, тройку сильнейших замкнул норвежец Филип Фьельд Андерсен.