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Редькин: Каминский правильно спланировал подготовку — результаты биатлонистов идут в гору

Редькин: Каминский правильно спланировал подготовку — результаты биатлонистов идут в гору
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Олимпийский чемпион 1992 года по биатлону Евгений Редькин прокомментировал успешное выступление мужской сборной в спринте на этапе Кубка мира в Анси (Франция).

«Латыпов зарекомендовал себя и проявлял лидерские качества ещё с самых первых этапов, да и в любом случае был лидером сборной России. Сегодня Эдуард закрепил свои результаты, уравновесил свои психологические аспекты — это очень поможет Латыпову в дальнейших гонках, важно хорошо себя чувствовать психологически. Физически Эдуард точно полностью готов и соответствует.

Говоря о других ребятах, они тоже провели гонку очень неплохо. Попасть в пятнашку, двадцатку — это хорошие результаты. На уровне всех ведущих спортсменов у наших ребят всё хорошо. Идёт плановая подготовка, сейчас всё здорово. Если всё будет идти в гору, то Каминский молодец, правильно спланировал подготовку.

У всех ребят максимум один промах — видно, что есть хороший запас, что все могут прибавить и хорошо выступать. Убери этот промах — сразу будет 25 лишних секунд, ребята будут в топ-10 или даже выше», — сказал Редькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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