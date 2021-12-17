Йоханнес Бё одержал первую победу в личной гонке Кубка мира с января 2021 года

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал первую личную победу в личной гонке Кубка мира с января 2021 года. Бё-младший стал победителем спринта на этапе соревнований в Анси (Франция). Йоханнес на 7 секунд опередил россиянина Эдуарда Латыпова и на 18 секунд – соотечественника Филипа Фьельда Андерсена. Все призёры стреляли на двух огневых рубежах без промахов.

Ранее Бё-младший последний раз выигрывал гонку Кубка мира 21 января. Тогда он стал победителем масс-старта на этапе в Антхольце (Италия), на полминуты опередив француза Кентена Фийона Майе.

В сезоне-2021/2022 лучшим результатом Йоханнеса до сегодняшней победы была бронза в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Больше на личный подиум он не поднимался.