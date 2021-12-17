Йоханнес Бё одержал первую победу в личной гонке Кубка мира с января 2021 года
Поделиться
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал первую личную победу в личной гонке Кубка мира с января 2021 года. Бё-младший стал победителем спринта на этапе соревнований в Анси (Франция). Йоханнес на 7 секунд опередил россиянина Эдуарда Латыпова и на 18 секунд – соотечественника Филипа Фьельда Андерсена. Все призёры стреляли на двух огневых рубежах без промахов.
Ранее Бё-младший последний раз выигрывал гонку Кубка мира 21 января. Тогда он стал победителем масс-старта на этапе в Антхольце (Италия), на полминуты опередив француза Кентена Фийона Майе.
В сезоне-2021/2022 лучшим результатом Йоханнеса до сегодняшней победы была бронза в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Больше на личный подиум он не поднимался.
Комментарии
- 17 декабря 2021
-
18:27
-
18:21
-
18:16
-
18:14
-
18:13
-
18:12
-
18:10
-
18:06
-
18:01
-
18:00
-
17:53
-
17:52
-
17:49
-
17:44
-
17:38
-
17:38
-
17:33
-
17:25
-
17:02
-
16:40
-
16:09
-
15:27
-
13:11
-
13:00
-
12:56
-
11:24
-
11:00
-
10:26
-
10:05
-
09:16
-
08:52
-
08:34
- 16 декабря 2021
-
23:00
-
22:51
-
22:00
Партнерский контент