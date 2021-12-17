Черезов: достойная гонка. Хочется, чтобы ребята получали уверенность от этих результатов

Трёхкратный чемпион мира по биатлону, призёр Олимпийских игр Иван Черезов прокомментировал успешное выступление мужской сборной в спринте на этапе Кубка мира в Анси (Франция).
«Первая гонка четвёртого этапа прошла достойно, молодцы! Поздравляю спортсменов, тренерский штаб, всех специалистов. Приятно, когда каждый из ребят борется за десятку, тройку, каждого показывают в трансляции — это говорит о том, что они идут близко. Хочется, чтобы ребята получали уверенность от этих гонок. Функциональное состояние у них прекрасное, где-то бывают ошибки на стрельбе. Стрельба — очень важный компонент, чтобы чувствовать себя уверенно на рубеже, так же, как и на дистанции.
Рафаэль Пуаре, когда бежал последнюю гонку в конце сезона, работал на тренажёре с оружием. У человека завтра последняя гонка, он заканчивает профессиональную карьеру, но всё равно работает с оружием. Это говорит о том, насколько важно с ним работать. От этого приходит уверенность, фундаментальное понимание, что ты чётко и спокойно отработаешь на рубеже, не допустишь штрафов и ошибок», — сказал Черезов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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