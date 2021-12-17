Йоханнес Бё подвёл итоги спринтерской гонки в Анси
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Олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё подвёл итоги спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Анси (Франция).
«Очень хорошая гонка. Очень доволен тем, как сегодня выступил. Я стартовал в первой группе и стремился сразу же задавать высокий темп. Мне удалось хорошо провести стрельбу, и вся гонка получилась успешной.
Сложно переоценить наличие болельщиков на трибунах. Когда я шёл на стадион и слышал болельщиков, сразу же был готов соревноваться. Этого сильно не хватало. Без зрителей ты ощущаешь небольшую усталость, не хватает адреналина в организме. Когда видишь трибуны, то чувствуешь энергию и хочешь им отплатить. Они поддерживают нас с трибун, а мы соревнуемся ради них», — сказал Бё в эфире «Матч ТВ».
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