Российские биатлонисты провели лучший спринт за 9 лет — все шестеро вошли в топ-25

Российские биатлонисты провели лучший спринт на Кубке мира с 5 января 2013 года. Именно тогда на этапе в Эстерсунде (Швеция) в топ-25 вошли все шесть представителей России. Победу одержал Дмитрий Малышко, вторым стал Евгений Гараничев. Евгений Устюгов занял пятое место, Алексей Волков – шестое, Антон Шипулин – 13-е, а Андрей Маковеев – 18-е.
Сегодня, спустя почти 9 лет, Эдуард Латыпов стал серебряным призёром спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Анси (Франция). Карим Халили показал 11-й результат, Александр Логинов стал 12-м, Александр Поварницын – 14-м, Даниил Серохвостов – 18-м, Василий Томшин – 25-м.
Добавим, что пятеро россиян вошли в топ-20. Предыдущий раз такое случалось 15 декабря 2017 года. Тогда Шипулин стал шестым, Антон Бабиков – 15-м, Логинов – 18-м, Гараничев – 19-м, Матвей Елисеев – 20-м.
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