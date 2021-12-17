Серохвостов: меня что-то выключило на равнине, еле доехал до финиша

Российский биатлонист Даниил Серохвостов прокомментировал успешное выступление мужской национальной команды в спринте на этапе Кубка мира в Анси (Франция).



«Меня что-то выключило на равнине. Думал, меня хватит, но как только я вышел на равнину – и всё, руки и ноги налились лактатом, еле доехал. Мне кажется, моё состояние на данный момент такое. Надо анализировать гонку, что я делал вчера и позавчера. Атмосфера? Было круто. Много болельщиков, много русских оказалось, или французы знают русский. Все кричали и поддерживали», — сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».



На четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) завершился мужской спринт на дистанции 10 км. Победу в нём одержал представитель Норвегии Йоханнес Бё. Это золото стало для него первым в текущем сезоне Кубка мира.



Второе место осталось за россиянином Эдуардом Латыповым, тройку сильнейших замкнул норвежец Филип Фьельд Андерсен.

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