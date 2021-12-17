Поварницын — о спринте в Анси: мог быть лучший результат в карьере, если бы не состояние

Российский биатлонист Александр Поварницын прокомментировал собственное выступление в спринте на этапе Кубка мира в Анси (Франция).
«Спасибо, но сегодня мог быть лучший результат в карьере, если бы не состояние, когда меня выключило на середине третьего круга. Изначально настраивался на то, что до равнины нужно пройти активно, а её отработать со всей силы. На ней меня и выключило», — сказал Поварницын в эфире «Матч ТВ».
Российские биатлонисты провели лучший спринт на Кубке мира с 5 января 2013 года. Сегодня, спустя почти 9 лет, Эдуард Латыпов стал серебряным призёром спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Анси (Франция). Карим Халили показал 11-й результат, Александр Логинов стал 12-м, Александр Поварницын – 14-м, Даниил Серохвостов – 18-м, Василий Томшин – 25-м.
- 17 декабря 2021
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