Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Поварницын — о спринте в Анси: мог быть лучший результат в карьере, если бы не состояние

Поварницын — о спринте в Анси: мог быть лучший результат в карьере, если бы не состояние
Комментарии

Российский биатлонист Александр Поварницын прокомментировал собственное выступление в спринте на этапе Кубка мира в Анси (Франция).

«Спасибо, но сегодня мог быть лучший результат в карьере, если бы не состояние, когда меня выключило на середине третьего круга. Изначально настраивался на то, что до равнины нужно пройти активно, а её отработать со всей силы. На ней меня и выключило», — сказал Поварницын в эфире «Матч ТВ».

Российские биатлонисты провели лучший спринт на Кубке мира с 5 января 2013 года. Сегодня, спустя почти 9 лет, Эдуард Латыпов стал серебряным призёром спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Анси (Франция). Карим Халили показал 11-й результат, Александр Логинов стал 12-м, Александр Поварницын – 14-м, Даниил Серохвостов – 18-м, Василий Томшин – 25-м.

Новость по теме
Российские биатлонисты провели лучший спринт за 9 лет — все шестеро вошли в топ-25
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021