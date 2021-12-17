Видео церемонии награждения призёров спринта в Анси, где Латыпов выиграл серебро

На четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) завершился мужской спринт на дистанции 10 км. Победу в нём одержал представитель Норвегии Йоханнес Бё. Это золото стало для него первым в текущем сезоне Кубка мира.
Серебро досталось россиянину Эдуарду Латыпову, тройку сильнейших замкнул норвежец Филип Фьельд Андерсен, завоевав свою первую медаль на Кубке мира в карьере.
Видео церемонии награждения размещено на странице IBU в «Твиттере». Права на видео принадлежат IBU.
Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Анси (Франция)
Мужчины. Спринт, 10 км
1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 23:30,3 (0 промахов)
2. Эдуард Латыпов (Россия) – отставание 7,2 (0)
3. Филип Фьельд Андерсен (Норвегия) +18,2 (0)
4. Кентен Фийон Майе (Франция) +21,2 (1)
5. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +24,5 (0)
6. Антон Смольский (Беларусь) +26,5 (0).
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