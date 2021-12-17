Самуэльссон — о спринте: по-прежнему привыкаю к тому, насколько я быстр на трассе

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон подвёл итоги спринта на четвёртом этапе Кубка мира в Анси (Франция). Себастиан занял 9-ю позицию, допустив 1 промах.
«Я начал гонку немного трусливо, отнёсся к трассе с излишним почтением. Прошёл довольно ровно и доволен тем, как отработал, но чего-то не хватило. У меня был обидный габарит на «лёжке», и очень горько от того, что эта мишень не закрылась. Но рад тому, как выступил на «стойке». По-прежнему привыкаю к тому, насколько я быстр на трассе. Для меня это новая ситуация, когда я знаю, что способен выиграть каждую гонку. Это то, над чем я могу поработать», — приводит слова Самуэльссона шведское издание SVT.
Напомним, сегодня, 17 декабря, на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) завершился мужской спринт на дистанции 10 км. Победу в нём одержал представитель Норвегии Йоханнес Бё. Второе место осталось за россиянином Эдуардом Латыповым, тройку сильнейших замкнул норвежец Филип Фьельд Андерсен.
- 17 декабря 2021
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