Лапшин быстрее всех стрелял в спринте в Анси, лучшим из россиян стал Томшин

Бывший российский биатлонист Тимофей Лапшин, ныне выступающий за Южную Корею, показал самую быструю стрельбу в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Анси. Лапшин не допустил промахов на двух огневых рубежах и замкнул топ-10, отстав от победителя, норвежца Йоханнеса Бё, на 42,7 секунды.

Вторым по скорострельности стал норвежец Стурла Холм Легрейд, с точной стрельбой занявший пятое место. Третьим по времени, проведённому на огневых рубежах, стал итальянец Даниэле Каппеллари, с тремя штрафными кругами занявший 88-е место.

Лучшую скорость стрельбы из россиян показал Василий Томшин, с одним промахом замкнувший топ-25.

Биатлон. Кубок мира. Анси (Франция)

Мужчины. Спринт. Скорость стрельбы

1. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 1.15,6.

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +5,7.

3. Даниэле Каппеллари (Италия) +6,4…

9. Василий Томшин (Россия) +11,4…

17. Эдуард Латыпов (Россия) +12,6…

23. Карим Халили (Россия) +14,8…

30. Даниил Серохвостов (Россия) +15,7…

38. Александр Логинов (Россия) +16,8.

39. Александр Поварницын (Россия) +17,0.