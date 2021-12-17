Лапшин быстрее всех стрелял в спринте в Анси, лучшим из россиян стал Томшин

Бывший российский биатлонист Тимофей Лапшин, ныне выступающий за Южную Корею, показал самую быструю стрельбу в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Анси. Лапшин не допустил промахов на двух огневых рубежах и замкнул топ-10, отстав от победителя, норвежца Йоханнеса Бё, на 42,7 секунды.
Вторым по скорострельности стал норвежец Стурла Холм Легрейд, с точной стрельбой занявший пятое место. Третьим по времени, проведённому на огневых рубежах, стал итальянец Даниэле Каппеллари, с тремя штрафными кругами занявший 88-е место.
Лучшую скорость стрельбы из россиян показал Василий Томшин, с одним промахом замкнувший топ-25.
Биатлон. Кубок мира. Анси (Франция)
Мужчины. Спринт. Скорость стрельбы
1. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 1.15,6.
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +5,7.
3. Даниэле Каппеллари (Италия) +6,4…
9. Василий Томшин (Россия) +11,4…
17. Эдуард Латыпов (Россия) +12,6…
23. Карим Халили (Россия) +14,8…
30. Даниил Серохвостов (Россия) +15,7…
38. Александр Логинов (Россия) +16,8.
39. Александр Поварницын (Россия) +17,0.
- 17 декабря 2021
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