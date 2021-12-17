Эдуард Латыпов объяснил рост результатов сборной России по биатлону

Российский биатлонист Эдуард Латыпов, завоевавший серебряную медаль в спринте на этапе Кубка мира в Анси, ответил на вопрос о росте результатов национальной команды.
«Сегодня хороший день, всё получилось — отстрелять чисто, пробежать быстро и побороться с такими сильными ребятами. Я очень рад. Это одна из моих лучших гонок в карьере. Очень рад, что получается показывать стабильные результаты. Надеюсь, они будут только расти и придут победы.
Откуда такой прогресс у всей сборной России? Мы проанализировали прошлый год, выявили ошибки и начали работать над слабыми местами. Стало больше работы над техникой, периодически были горные сборы. У нас достаточно высокая конкуренция, много сильных ребят, что сподвигает к хорошему результату команды», — сказал Латыпов на пресс-конференции после гонки.
- 17 декабря 2021
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