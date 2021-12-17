Йоханнес Бё — о золоте в спринте: наконец-то победа. Это было делом времени

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё, выигравший спринт на этапе Кубка мира в Анси, поделился эмоциями от гонки.

«Наконец-то победа. Это было делом времени. Для меня сегодняшний успех многое значит. Это доказывает, что ты должен быть хорош, чтобы побеждать, а я не был хорош в последнее время. Сегодня я атаковал, начав гонку в ранней группе. Меня впечатлил Андерсен, занявший третье место. Настоящий талант, о котором мы должны заботиться», — приводит слова Бё норвежское издание NRK.

Напомним, на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) завершился мужской спринт на дистанции 10 км. Победу в нём одержал представитель Норвегии Йоханнес Бё. Это золото стало для него первым в текущем сезоне Кубка мира.

Второе место осталось за россиянином Эдуардом Латыповым, тройку сильнейших замкнул норвежец Филип Фьельд Андерсен.