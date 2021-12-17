«Он очень быстрый парень». Йоханнес Бё назвал Латыпова опасным соперником на Олимпиаде

Победитель спринта на этапе Кубка мира в Анси, норвежец Йоханнес Бё высказался о ходе гонки, а также ответил на вопрос об Эдуарде Латыпове.

«Конечно, главная задача — золото ОИ. Но ты должен быть безупречен в любой гонке, и я пока не удовлетворён сезоном, я хотел лучших результатов. Но сегодня и стрельба, и ход были неплохими. Думаю, что если смогу добавить, то шансы на Играх будут хорошими.

Что скажу про Андерсена? Очень впечатляет, у него это первый пьедестал Кубка мира в карьере, и то, что он сегодня смог обойти Кентена Фийона Майе — очень круто.

Стал ли сюрпризом Латыпов? Нет, Латыпов — очень быстрый парень, и сейчас это хороший соперник, которого нужно стараться обыгрывать.

Рассматриваю ли его как опасного соперника на Олимпиаде? Я любого, кто поднимается на пьедестал КМ, рассматриваю как такого соперника», — приводит слова Йоханнеса Бё «Матч ТВ».