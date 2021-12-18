Текстовая онлайн-трансляция мужской гонки преследования на этапе Кубка мира в Анси

Сегодня, 18 декабря, в рамках четвёртого этапа Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) состоится мужская гонка преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Начало соревнований запланировано на 17:00 мск.
Первым на дистанцию отправится победитель спринта, представитель Норвегии Йоханнес Бё. Через 7 секунд стартует россиянин Эдуард Латыпов, затем в борьбу вступит норвежец Филип Фьельд Андерсен (+0.18). Участие в гонке также примут россияне Карим Халили (11-й стартовый номер; +0.48), Александр Логинов (12-й; +0.49), Александр Поварницын (14-й; +0.52), Даниил Серохвостов (18-й; +0.59) и Василий Томшин (25-й; +1.14).
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция мужской гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Анси.
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