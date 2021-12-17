Й. Бё — о самочувствии: последние три гонки были неплохими, моя форма стабилизировалась

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё, выигравший спринт на этапе Кубка мира в Анси, подвёл итоги гонки.

«Оценю гонку на 10 из 10. Когда ты стреляешь точно, то можешь рассчитывать на победу. Очень рад, что мне это удалось. Последние три гонки были неплохими, и похоже, что моя форма стабилизировалась. Конечно, легче, когда ты подходишь к спринту, зная, что готов показать очень хороший результат.

Ты должен быть реалистом. Если видишь, что твои результаты не такие хорошие, как раньше, то нужно продолжать верить в подготовку и в то, что удастся вернуть позиции. Это то, что я сделал. Я вернулся на прежние позиции. Надеюсь, до следующей победы не так много времени, но никогда не знаешь. Так что постараюсь отпраздновать этот успех как следует.

Возвращение болельщиков — это очень важно. Словно тебе чего-то не хватает. Но ты не знаешь, как тебе это важно, пока тебя этого не лишат. Теперь, когда болельщики вновь на трибунах, ты понимаешь, что биатлон — это куда большее. Присутствие болельщиков на трибунах значит для нас больше, чем это можно себя представить. Настроение становится намного лучше, когда ты приходишь на стадион с полными трибунами, готовишься к гонке. Ты по-настоящему в это вовлечён, приободрён. Лично я лучше готов к тому, чтобы выступать на топ-уровне, когда за тебя болеют на трибунах.

Эта победа ничего для меня не меняет. Конечно, мне нравится, когда я побеждаю. Это первый мой успех в сезоне, но он никак не меняет мои планы на следующие недели и месяцы. Просто здорово вернуться на вершину», — сказал Бё на пресс-конференции после гонки.