Смольский — о 6-м месте в спринте: компания на цветочную церемонию подобралась крутая

Белорусский биатлонист Антон Смольский, занявший шестое место в спринте на этапе Кубка мира в Анси, поделился эмоциями от прошедшей гонки.

«Доволен сработавшей тактикой. Лыжи были, как всегда, очень быстрые! Самочувствие отличное. Очень хороший день сегодня!

Компания на цветочную церемонию подобралась ну очень крутая. А когда был объявлен победитель — Бё-младший, то трибуны буквально взорвались! Я, признаюсь, был в восторге от такой атмосферы», — приводит слова Смольского телеграм-канал «Референт Рая».

Отметим, что после шестого места в спринте Анси, Смольский поднялся в топ-10 общего зачёта Кубка мира. Также белорусский биатлонист поднялся на 10-ю позицию спринтерского зачёта этапов Кубка мира.