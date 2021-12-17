Смольский — о 6-м месте в спринте: компания на цветочную церемонию подобралась крутая
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Белорусский биатлонист Антон Смольский, занявший шестое место в спринте на этапе Кубка мира в Анси, поделился эмоциями от прошедшей гонки.
«Доволен сработавшей тактикой. Лыжи были, как всегда, очень быстрые! Самочувствие отличное. Очень хороший день сегодня!
Компания на цветочную церемонию подобралась ну очень крутая. А когда был объявлен победитель — Бё-младший, то трибуны буквально взорвались! Я, признаюсь, был в восторге от такой атмосферы», — приводит слова Смольского телеграм-канал «Референт Рая».
Отметим, что после шестого места в спринте Анси, Смольский поднялся в топ-10 общего зачёта Кубка мира. Также белорусский биатлонист поднялся на 10-ю позицию спринтерского зачёта этапов Кубка мира.
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