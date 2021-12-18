Латыпов рассказал о проблемах с винтовкой перед спринтом на этапе Кубка мира в Анси

Российский биатлонист Эдуард Латыпов, завоевавший серебряную медаль в спринте на этапе Кубка мира в Анси, рассказал о проблемах с винтовкой во время подготовки к гонке.
«Был непонятный момент — винтовка после чистки пристреливалась не очень хорошо. Но затем всё наладилось, сделали поправку, пристреляли по центру, и дальше проблем не возникало. Уже вчера всё было хорошо.
52,5 секунды на два рубежа? Для меня это хорошо, есть, конечно, резерв в стрельбе именно в плане скорострельности. Постепенно добавляем и отрабатываем этот момент», — приводит слова Латыпова «Матч ТВ».
Ранее на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) завершился мужской спринт на дистанции 10 км. Победу в нём одержал представитель Норвегии Йоханнес Бё. Это золото стало для него первым в текущем сезоне Кубка мира.
Второе место осталось за россиянином Эдуардом Латыповым, тройку сильнейших замкнул норвежец Филип Фьельд Андерсен.
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