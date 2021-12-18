Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский: после финиша упал, долго приходил в себя

Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский прокомментировал выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Анси (Франция). Он занял 19-е место, не совершив ни одного промаха.
«Сегодня была очень трудовая „стойка“, на которой боролся за каждый выстрел. После финиша упал, долго приходил в себя, но на последнем круге надо было всё сделать грамотно, что, в принципе, получилось. Не кинулся во все тяжкие — разложился! В Ле Гран-Борнане достаточно интересная трасса, которую я разделил на две части.
Первая — тягун, кажущийся равниной, имеет конкретно функциональный характер. Вторая — технически-функциональная. На ней надо суметь ускориться и с минимальными потерями пройти виражи», — приводит слова Алимбековой телеграм-канал «Референт Рая».
Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Бё. Россиянин Эдуард Латыпов занял второе место.
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