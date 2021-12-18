Дмитрий Губерниев отреагировал на пост Динары Алимбековой после мужского спринта в Анси

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на пост белорусской биатлонистки Динары Алимбековой после мужского спринта на четвёртом этапе Кубка мира в Анси (Франция). Спортсменка сфотографировалась с букетом, который ей подарил партнёр по сборной Антон Смольский, занявший шестое место в спринте, и написала: «Мужчина сказал — мужчина сделал! Дарите девушкам цветы».

Губерниев в комментарии к посту Алимбековой отметил: «Это успех».

16 декабря Динара в женском спринте также заняла шестое место. Победительницей гонки стала представительница Норвегии Марте Рёйселанд. В мужском спринте первенствовал её соотечественник Йоханнес Бё. Лучший из россиян, Эдуард Латыпов, завоевал серебро.