Дмитрий Губерниев отреагировал на пост Динары Алимбековой после мужского спринта в Анси
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на пост белорусской биатлонистки Динары Алимбековой после мужского спринта на четвёртом этапе Кубка мира в Анси (Франция). Спортсменка сфотографировалась с букетом, который ей подарил партнёр по сборной Антон Смольский, занявший шестое место в спринте, и написала: «Мужчина сказал — мужчина сделал! Дарите девушкам цветы».
Губерниев в комментарии к посту Алимбековой отметил: «Это успех».
16 декабря Динара в женском спринте также заняла шестое место. Победительницей гонки стала представительница Норвегии Марте Рёйселанд. В мужском спринте первенствовал её соотечественник Йоханнес Бё. Лучший из россиян, Эдуард Латыпов, завоевал серебро.
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