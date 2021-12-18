Антон Смольский: до мурашек по коже от атмосферы в Анси
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Белорусский биатлонист Антон Смольский опубликовал пост в своём «инстаграме» после выступления в спринте на четвёртом этапе Кубка мира в Анси (Франция). Он занял шестое место.
«Отличная работа сегодня. Очень круто присутствовать на цветочной церемонии в компании сильных ребят. До мурашек по коже от атмосферы в Анси», — написал Смольский.
Пост доступен в «инстаграме» Антона Смольского
Победителем гонки стал действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» норвежец Йоханнес Бё. Второе место занял россиянин Эдуард Латыпов. Тройку призёров замкнул норвежец Филип Фьельд Андерсен. Сегодня, 18 декабря, в Анси пройдут женская и мужская гонки преследования. Четвёртый этап Кубка мира завершится 19 декабря.
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