Антон Смольский: до мурашек по коже от атмосферы в Анси

Белорусский биатлонист Антон Смольский опубликовал пост в своём «инстаграме» после выступления в спринте на четвёртом этапе Кубка мира в Анси (Франция). Он занял шестое место.

«Отличная работа сегодня. Очень круто присутствовать на цветочной церемонии в компании сильных ребят. До мурашек по коже от атмосферы в Анси», — написал Смольский.

Пост доступен в «инстаграме» Антона Смольского

Победителем гонки стал действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» норвежец Йоханнес Бё. Второе место занял россиянин Эдуард Латыпов. Тройку призёров замкнул норвежец Филип Фьельд Андерсен. Сегодня, 18 декабря, в Анси пройдут женская и мужская гонки преследования. Четвёртый этап Кубка мира завершится 19 декабря.