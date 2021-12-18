Гонка преследования в Анси: стартовый порядок и отставания российских биатлонисток

Сегодня, 18 декабря, на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) состоится женская гонка преследования на 10 км с четырьмя огневыми рубежами. Старт запланирован на 15:00 мск.



Первой на дистанцию отправится победительница спринта, представительница Норвегии Марте Рёйселанд.



Участие в гонке примут пять россиянок: Кристина Резцова стартует 5-й с отставанием в 27 секунд от лидера, Ирина Казакевич — 17-й (+1.03), Светлана Миронова — 21-й (+1.05), Ульяна Нигматуллина — 23-й (+1.06), Валерия Васнецова — 24-й (+1.07).

Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Анси, Франция. Расписание соревнований

18 декабря

15:00 — гонка преследования, женщины.

17:00 — гонка преследования, мужчины.



19 декабря

14:45 — масс-старт, женщины.

16:45 — масс-старт, мужчины.