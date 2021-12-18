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Биатлон, Анси, гонка преследования, женщины: отставания российских биатлонисток

Гонка преследования в Анси: стартовый порядок и отставания российских биатлонисток
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Сегодня, 18 декабря, на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) состоится женская гонка преследования на 10 км с четырьмя огневыми рубежами. Старт запланирован на 15:00 мск.

Первой на дистанцию отправится победительница спринта, представительница Норвегии Марте Рёйселанд.

Участие в гонке примут пять россиянок: Кристина Резцова стартует 5-й с отставанием в 27 секунд от лидера, Ирина Казакевич — 17-й (+1.03), Светлана Миронова — 21-й (+1.05), Ульяна Нигматуллина — 23-й (+1.06), Валерия Васнецова — 24-й (+1.07).

Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Анси, Франция. Расписание соревнований
18 декабря
15:00 — гонка преследования, женщины.
17:00 — гонка преследования, мужчины.

19 декабря
14:45 — масс-старт, женщины.
16:45 — масс-старт, мужчины.

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