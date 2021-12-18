Гигонна: Йоханнес Бё — живая легенда. Но что он делал в первых гонках этого сезона?

Французский биатлонист Антонен Гигонна отреагировал на первую победу в сезоне – 2021/2022 на Кубке мира действующего обладателя «Большого хрустального глобуса» норвежца Йоханнеса Бё. Младший Бё выиграл спринт в Анси (Франция), Гигона в той гонке был 22-м.
«Он – живая легенда биатлона. Не то чтобы я сильно удивился, увидев Йоханнеса Бё на таком высоком уровне. Скорее, мы уже давно задавались вопросом, а что он делал в первых гонках?», — приводит слова Гигона Nordic Magazine.
28-летний Бё — олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, 12-кратный чемпион мира (восемь раз — в эстафетах), трёхкратный обладатель Кубка мира (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021) в общем зачёте, многократный победитель этапов Кубка мира (входит в тройку лучших в истории Кубка мира по этому показателю), самый молодой победитель этапа Кубка мира по биатлону.
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