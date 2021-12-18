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Биатлон, Анси, гонка преследования, мужчины: отставания российских биатлонистов

Гонка преследования в Анси: стартовый порядок и отставания российских биатлонистов
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Сегодня, 18 декабря, в рамках четвёртого этапа Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) состоится мужская гонка преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Начало соревнований запланировано на 17:00 мск.

Первым на дистанцию отправится победитель спринта, представитель Норвегии Йоханнес Бё. Участие в гонке примут шесть россиян: Эдуард Латыпов стартует 2-м с отставанием в 7 секунд от лидера, Карим Халили — 11-м (+0.48), Александр Логинов — 12-м (+0.49), Александр Поварницын — 14-м (+0.52), Даниил Серохвостов — 18-м (+0.59), Василий Томшин — 25-м (+1.14).

Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Анси, Франция. Расписание соревнований
18 декабря
15:00 — гонка преследования, женщины.
17:00 — гонка преследования, мужчины.

19 декабря
14:45 — масс-старт, женщины.
16:45 — масс-старт, мужчины.

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