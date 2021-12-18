Антон Смольский — о спринте: увидел Лазовского на промежуточном втором месте, восхитился

Белорусский биатлонист Антон Смольский, занявший шестое место в спринте на этапе Кубка мира в Анси, подробно рассказал о прошедшей гонке.
«Французская трасса по схеме рельефа, как мне представляется, напоминает ту, что ждёт на Олимпиаде в Китае. Тактически сложная, интересная. Мне она, можно сказать, подходит, чувствовал себя в гонке отлично. Да, не рвал жилы на первом круге, но это было тактическое решение – продержаться. Понимал, что второй и третий круги будут ключевые.
Стрельбище здесь коварное. Поэтому некоторая нервозность была при подходе на «лёжку». Закрыв её, увидел Дмитрия Лазовского на втором промежуточном месте после двух рубежей, и восхитился его работой. Ведь я слышал, как он стрелял стоя. Боролся за каждую мишень. Проникся. Сам стоя отработал быстро и качественно», — приводится слова Смольского в телеграм-канале «Референт Рая».
Белорус Дмитрий Лазовский занял 19-е место. Победу одержал норвежец Йоханнес Бё.
- 18 декабря 2021
-
12:40
-
12:30
-
12:00
-
11:15
-
10:50
-
10:50
-
10:48
-
10:39
-
10:00
-
09:25
-
09:06
-
08:37
-
08:28
-
08:19
-
01:07
-
00:51
-
00:46
-
00:36
-
00:28
-
00:02
- 17 декабря 2021
-
22:05
-
21:50
-
21:16
-
21:06
-
20:45
-
20:08
-
19:56
-
19:34
-
19:29
-
19:15
-
19:11
-
19:11
-
18:58
-
18:56
-
18:53