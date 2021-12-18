Антон Смольский — о спринте: увидел Лазовского на промежуточном втором месте, восхитился

Белорусский биатлонист Антон Смольский, занявший шестое место в спринте на этапе Кубка мира в Анси, подробно рассказал о прошедшей гонке.

«Французская трасса по схеме рельефа, как мне представляется, напоминает ту, что ждёт на Олимпиаде в Китае. Тактически сложная, интересная. Мне она, можно сказать, подходит, чувствовал себя в гонке отлично. Да, не рвал жилы на первом круге, но это было тактическое решение – продержаться. Понимал, что второй и третий круги будут ключевые.



Стрельбище здесь коварное. Поэтому некоторая нервозность была при подходе на «лёжку». Закрыв её, увидел Дмитрия Лазовского на втором промежуточном месте после двух рубежей, и восхитился его работой. Ведь я слышал, как он стрелял стоя. Боролся за каждую мишень. Проникся. Сам стоя отработал быстро и качественно», — приводится слова Смольского в телеграм-канале «Референт Рая».

Белорус Дмитрий Лазовский занял 19-е место. Победу одержал норвежец Йоханнес Бё.