Лариса Куклина: мальчик, водочки мне принеси, я в Ижевск лечу

Российская биатлонистка Лариса Куклина опубликовала пост в своём «инстаграме» после неудачного начала сезона в Кубке мира.

«Мальчик, водочки мне принеси, я в Ижевск лечу», — написала Куклина.

Пост доступен в «инстаграме» Ларисы Куклиной.

Куклина не выполнила критерии для попадания на январские этапы Кубка мира. Критерии отбора были следующими: к концу декабря находиться в топ-30 общего зачёта или дважды финишировать в топ-20 личных гонок. В текущем сезоне Кубка мира Лариса не поднималась выше 28-го места. В общем зачёте она располагается на 61-й позиции.

Сегодня, 18 декабря, на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) состоится женская гонка преследования на 10 км с четырьмя огневыми рубежами. Старт запланирован на 15:00 мск. Участие в гонке примут пять россиянок: Кристина Резцова, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина и Валерия Васнецова.