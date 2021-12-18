«Я виноват. Не Шашилов, не Губерниев!» Муж Куклиной отреагировал на пост Ларисы

Михаил Куклин, муж и личный тренер российской биатлонистки Ларисы Куклиной, прокомментировал пост супруги о неудачном выступлении на стартовых этапах Кубка мира. Спортсменка не выполнила критерии для попадания в состав сборной на январские этапы. По словам Ларисы, она намерена принять участие в «Ижевской винтовке». Куклина написала в своём «инстаграме»: «Мальчик, водочки мне принеси, я в Ижевск лечу».
Муж Ларисы отреагировал на пост, заявив: «Используйте мой коммент для эмоций. Я виноват. Не Шашилов, не Губерниев!»
В текущем сезоне Кубка мира Лариса не поднималась выше 28-го места. В общем зачёте она располагается на 61-й позиции. Сегодня, 18 декабря, на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) состоится женская гонка преследования на 10 км с четырьмя огневыми рубежами. Старт запланирован на 15:00 мск.
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